Italia-Malta oggi in tv, Europei Under 19: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

L’estate delle nazionali giovanili prosegue. Dopo il Mondiale Under 20 e l’Europeo Under 21 (in via di conclusione), partono oggi gli Europei Under 19. Anche qui c’è l’Italia come protagonista, inserita nel girone A; la prima partita sarà proprio quest’oggi contro Malta, nazione ospitante della competizione.

La selezione di Alberto Bollini se l’è cavata nella prima fase di qualificazione, risultando la migliore terza del lotto dopo i successi su Polonia e Bosnia-Erzegovina nel gruppo 5. La qualificazione alla fase finale è stata poi legittimata dal primo posto nel gruppo 2 avanti a Germania, Belgio e Slovenia.

Il mister dovrebbe confermare il 4-3-3 visto nelle ultime uscite, con Francesco Pio Esposito, reduce dall’avventura con l’Under 20, al centro dell’attacco affiancato da Luca D’Andrea e Luca Koleosho. Centrocampo con Faticanti, Pisilli (anche loro al Mondiale), e Lipani, mentre in difesa Missori, Dellavalle, Mane e Chiarodia dovrebbero stazionare avanti a Mastrantonio.

Il match tra Italia e Malta verrà trasmesso in diretta su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre. Di conseguenza, anche la piattaforma RaiPlay manderà in onda la partita.

MALTA-ITALIA, EUROPEI UNDER19, IL PROGRAMMA

Lunedì 3 luglio

21.00 Malta-Italia – diretta tv su RaiDue, streaming su RaiPlay

MALTA-ITALIA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (58 digitale terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay

MALTA-ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI

MALTA (5-4-1): Camilleri, Flannery, Micallef, Vassallo, Xerri, Viviani; Buhagiar, Cross, Caruana, Hili; Bridgman.

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio, Missori, Dellavalle, Mane, Chiarodia; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Koleosho.

Foto: LaPresse