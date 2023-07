Pogacar vs Vingegaard: il Tour de France si infiamma già alla prima tappa. Chi sta meglio?

L’attesa era per oggi, un primo scontro diretto, ovviamente nel suo piccolo, visto che siamo alla tappa inaugurale del Tour de France 2023 e non erano presenti grandi salite. Il confronto c’è stato, anche se non un vero testa a testa.

Tadej Pogacar contro Jonas Vingegaard, gli ultimi tre vincitori della Grande Boucle a confronto. Lo sloveno, a differenza delle stagioni passate, parte da sfavorito soprattutto a causa del problema fisico avuto alla Liegi-Bastogne-Liegi, con la frattura del polso ed una mobilità ancora non recuperata al 100%.

Oggi però il campione nazionale della UAE Emirates ha dimostrato di non patire tanto a livello fisico, andando a prendersi la terza piazza e i secondi d’abbuono in quel di Bilbao.

Anche a livello di squadra non c’è stata una gran differenza tra i due: Vingegaard ha sfruttato il lavoro di Kelderman e van Aert sul finale, ma Pogacar ha potuto esultare per il successo di Adam Yates, gestendo gli ultimi chilometri in rimessa.

Chi sta meglio? Non si può dire assolutamente ad oggi, ma siamo sicuri che i due partono praticamente alla pari.

Foto: Lapresse