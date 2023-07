VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Adam Yates vince davanti al gemello Simon e conquista la maglia gialla

Prima tappa ricca di colpi di scena al Tour de France 2023. Tra scatti tra big, cadute rovinose (con un annesso il ritiro dello spagnolo Enric Mas) e un finale spettacolare succede praticamente di tutto e alla fine a spuntarla è il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates), che batte in volata il fratello gemello Simon (Team Jayco AlUla) dopo una fuga a due iniziata a 8 km dal traguardo e conquista così la prima maglia gialla di questa 110ma edizione del Tour de France.

La prima fuga di giornata prende vita nella prima parte di gara. Se ne vanno Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) e Valentin Ferron (Totalenergies), che però non riescono mai a guadagnare troppo vantaggio.

I cinque fuggitivi vengono dunque ripresi a circa 50 km e da lì in poi la corsa si accende sempre più. Poco prima della cima del Cote de Vivero attacca Neilson Powless (EF Education-EasyPost) per andare a prendersi i punti del GPM, mentre dietro fanno fatica diversi corridori, tra cui anche i duo uomini della INEOS Grenadiers Egan Bernal e Daniel Martinez, che arriveranno poi al traguardo con rispettivamente 33” e 3’13” di ritardo rispetto ad Adam Yates.

Dopo aver superato il Cote de Vivero, comincia una discesa ed è qui che c’è un grande colpo di scena. Finiscono infatti a terra Richard Carapaz ed Enric Mas e le conseguenze sono gravi per entrambi: l’ecuadoriano della EF Education-EasyPost si rialza tutto dolorante e prosegue con grande fatica (giungendo poi al traguardo con oltre 15′ di ritardo dal primo), mentre lo spagnolo della Movistar è addirittura costretto a ritirarsi.

A 11 km inizia in seguito l’ultima salita, la Côte de Pike (GPM di terza categoria di 2 km al 10%). Qui diversi corridori provano ad andarsene, compresi lo sloveno Tadej Pogacar e il danese Jonas Vingegaard (che per un breve tratto rimangono da soli al comando insieme a Victor Lafay), ma a fare la differenza sono Adam e Simon Yates nella discesa successiva. I due gemelli britannici collaborano e costruiscono un gap sufficiente per assicurarsi la volata a due finale: a 400 metri dalla fine Adam allunga e Simon piano piano si stacca fino ad alzare definitivamente bandiera bianca. Vince dunque Adam davanti al gemello (+4”), mentre dietro Pogacar regola il gruppetto degli inseguitori (prendendosi dunque i 4” di abbuono), che arriva con un ritardo di 12”.

HIGHLIGHTS PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Foto: LaPresse