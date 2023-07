Perché l’Inghilterra ha vinto gli Europei Under 21 ma non può andare alle Olimpiadi? Il regolamento e chi la “sostituisce

L’Europeo Under 21 ha chiuso i battenti con il ritorno al successo dell’Inghilterra. La selezione cadetta dei Tre Leoni esulta dopo trentanove anni, battendo la Spagna in una finale da brividi, chiusa al 100′ con Trafford nuovo eroe nazionale per aver parato il rigore di Abel Ruiz, e conquistando così il terzo titolo continentale della propria storia. Una squadra di enorme talento, con tanti giocatori già protagonisti in Premier League che testimoniano la bontà del movimento inglese in questo momento. Ma questa squadra non la vedremo alle prossime Olimpiadi.

Come noto, questa competizione ha fatto anche da qualificazione ai prossimi Giochi di Parigi 2024, con tre posti da assegnare per affiancare i padroni di casa della Francia. Assieme ai blues ci saranno dunque la Spagna, finalista in questo Europeo, e le due semifinaliste Ucraina ed Israele. Ma non l’Inghilterra: a cosa è dovuta questa scelta?

In verità non è una scelta, ma è una ‘imposizione’ del Comitato Olimpico Internazionale, che non riconosce le singole federazioni della Gran Bretagna, cioè quelle di Inghilterra, Irlanda Del Nord, Galles e Scozia, ma soltanto quella unica battente la bandiera Union Jack. Non è un caso che ogni quattro anni, nelle competizioni a cinque cerchi, quando vediamo un atleta inglese, vediamo di fianco al suo nome la bandiera britannica.

Dunque, nel caso del calcio, nessuna di queste nazionali può partecipare eventualmente alle Olimpiadi con la propria bandiera, nel calcio come in altri sport. E per quest’anno il Comitato britannico non ha previsto la formazione di una squadra. L’ultima partecipazione ai Giochi rimane dunque quella di undici anni fa in casa, a Londra.

Dunque l’ingresso tra le migliori quattro di una tra Francia ed Inghilterra avrebbe qualificato di diritto le altre tre semifinaliste. Eventualità puntualmente verificatasi, con Spagna, Ucraina ed Israele che non hanno dovuto ricorrere ad eventuali spareggi per potersi giocare il biglietto per Parigi 2024.

Foto: LaPresse