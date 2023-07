Perché è stato interrotto il derby Berrettini-Sonego a Wimbledon: causa e risultato parziale

AGGIORNAMENTO ORE 16.10 Nuova comunicazione degli organizzatori: il gioco non riprenderà prima delle ore 17.30 italiane.

AGGIORNAMENTO ORE 15.20.Sono passate un paio d’ore dall’inizio dell’interruzione, la pioggia non cala di intensità. Si aspetta, sperando che ci siano delle schiarite. Il rischio è che il programma venga rinviato a domani.

AGGIORNAMENTO ORE 14.20. Ormai è passata un’ora dall’inizio dell’interruzione e la pioggia non sembra calare di intensità. Secondo le ultime previsioni, tra le ore 15.00 e le ore 18.00 locali c’è una percentuale di pioggia tra il 35% e il 50%. A seguire la percentuale aumenterà all’80%. La situazione è decisamente complicata.

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si stanno affrontando nel primo turno di Wimbledon 2023. Il derby italiano sta animando la seconda giornata dello Slam in corso di svolgimento sull’erba britannica ed è indubbiamente uno dei match di cartello. I due giocatori sono scesi in campo alle ore 12.00 per dare vita a un testa a testa decisamente rovente. Nei primi otto game i due giocatori hanno tenuto i propri turni di battuta a zero e si è così arrivati sul 4-4.

Nel nono gioco il piemontese è andato al servizio e ha dovuto ricorrere ai vantaggi per avere la meglio e portarsi in vantaggio sul 5-4. A quel punto il romano aveva la palla in mano, ma ha fatto capolino la pioggia. Il maltempo è come sempre una costante a quelle latitudini e ha interrotto l’incontro proprio nel momento più caldo del primo set. Si è però ripartiti dopo soltanto cinque minuti di interruzione e il finalista di Wimbledon 2021 è subito riuscito a pareggiare i conti (5-5).

Il primo set si è poi deciso al tie-break, dove Sonego si è imposto per 7-5. A quel punto la pioggia è tornata in maniera minacciosa e prepotente, costringendo l’arbitro a interrompere l’incontro dopo il primo scambio della seconda frazione. Questa volta lo scroscio sembra di intensità decisamente più importante e sembra che non si possa riprendere rapidamente. Le previsioni meteo sono pessime e c’è il concreto rischio che non rischia più a scendere in campo nella giornata odierna, quantomeno all’aperto.

PERCHÈ É STATO INTERROTTO IL DERBY BERRETTINI-SONEGO A WIMBLEDON?

A causa della pioggia che si è fatta incessante in avvio del secondo set.

PUNTEGGIO BERRETTINI-SONEGO PRIMA DELL’INTERRUZIONE

Lorenzo Sonego vs Matteo Berrettini 7-6(5), 0-0 (0-15).

Foto: Photo LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI