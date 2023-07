Perché è stata squalificata Sara Franceschi ai Mondiali di nuoto? La spiegazione

Sara Franceschi è stata squalificata nella semifinale dei 200 misti ai Mondiali 2023 di nuoto, incominciati oggi a Fukuoka (Giappone). L’azzurra aveva chiuso la propria serie al quinto posto con il tempo di 2:10.05, ma poi la giuria ha decretato che la prova della nostra portacolori non fosse valida al pari di quelle portate a termine dalla statunitense Kaylee Mckeown e della britannica Katie Shanahan. Va annotato che si staccava il biglietto per l’atto conclusivo con il crono di 2:10.62 siglato dall’israeliana Anastasia Gorbenko, dunque Sara Franceschi avrebbe festeggiato la qualificazione alla finale se non fosse stata squalificata.

Il motivo è da ricercare in un aspetto tecnico della nuotata della 24enne livornese, lo scorso anno bronzo agli Europei in questa specialità e oro ai Giochi del Mediterraneo: come ha precisato la Federnuoto è infatti stata commessa una virata irregolare tra la frazione a rana e quella a dorso. Inizialmente l’atleta non aveva compreso la ragione della squalifica, come aveva dichiarato ai microfoni della Rai.

Foto: Lapresse