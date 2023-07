Nuoto, Mondiali 2023: Margherita Panziera in semifinale nei 100 dorso, Regan Smith svetta nelle batterie

Missione compiuta per Margherita Panziera, impegnata nelle batterie dei 100 dorso donne della seconda giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). In una stagione particolare per lei, dove ha gareggiato molto poco per problemi fisici di vario genere, Panziera si è presentata al via in questa rassegna iridata tra mille incognite.

I 100 non sono la sua gara da sempre e il loro darsi è in funzione di quello che potrà fare nei 200 dorso, specialità che è nel suo modo di nuotare questo stile. Margherita ha concluso le heat in 13ª posizione nel computo complessivo: un passaggio di 29.55 ai 50 metri e un ritorno da 30.85, che ha portato a un crono da 1:00.40. Nulla di trascendentale, ma sufficiente per ripresentarsi al via della semifinale odierna con la voglia di migliorare il proprio tempo e nuotare un crono da 59″.

Per quanto riguarda le atlete di punta, già da queste batterie si è compreso che questa prova vivrà nel duello tra l’americana Regan Smith (58.47) e la campionessa olimpica e primatista del mondo, Kaylee McKeown (58.90), le uniche ad aver abbattuto il muro dei 59″. Proveranno a inserirsi l’altra americana Katharine Berkoff (59.04) e la canadese Kylie Masse (59.14).

