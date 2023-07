Wimbledon 2023: sospensione per Matteo Arnaldi, sotto di un set contro Carballes Baena

Non finisce oggi il match tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena: ancora serve un po’ per chiudere il primo turno di Wimbledon 2023 tra l’azzurro e il suo avversario, che però alla sospensione è avanti con il punteggio di 6-7(0) 6-4 6-3 3-2 e servizio. Si dovrà così procedere alla ripresa ancora sul Court 4, che in questo strano mercoledì è stato comunque tra i campi più “veloci”. Va anche segnalato come, dal 2-1 del secondo set in proprio favore, Arnaldi abbia sofferto per problemi di stomaco che ne hanno condizionato il rendimento.

L’italiano è il primo ad avere un’occasione importante, con la palla break nel secondo game annullata da una prima vincente. I due, poi, continuano a non darsi quasi fastidio al servizio se non nel nono game, in cui è Carballes Baena ad avere la chance con una bella risposta, ma è la prima di Arnaldi a chiudere la questione. Si va così al tie-break, che si trasforma in un completo dominio del ventiduenne sanremese, un 7-0 che non lascia spazio ad alcuna interpretazione.

L’onda positiva sembra durare, e procura all’azzurro anche il break del 2-1 nel secondo parziale, ma di qui in avanti le cose fanno molto presto a cambiare. Bastano un passaggio a vuoto, diversi brutti errori e il controbreak a zero per ridare fiducia a Carballes Baena, che dal citato 2-1 si prende cinque dei successivi sei giochi e intasca il 6-3.

Il servizio non funziona particolarmente bene per i due nelle parti iniziali del terzo set, tant’è che l’italiano e lo spagnolo se lo tolgono per tre volte nei primi tre game. Il problema è che questo va a tutto vantaggio di Carballes Baena: il trentenne di Tenerife, peraltro, quando si ritrova a dover fronteggiare due chance di rientro per il suo avversario chiede proprio aiuto alla battuta, che gli viene in soccorso e gli consente di tenersi in fiducia e conquistare il 6-4.

Si ritorna in campo con le ombre che si allungano sempre di più su Wimbledon. Non lo fanno, però, sul gioco dell’iberico, che strappa il servizio ad Arnaldi di nuovo in apertura (a 15), poi si salva in virtù di un dritto lungo dell’italiano. Si va avanti fino al 3-2, poi l’oscurità chiude temporaneamente il confronto. Si riparte domani da percentuali di prime non esaltanti per entrambi (50%-53%), ma con lo spagnolo un po’ più efficace nel trasformarle in punti (66%-75%).

Foto: LiveMedia/Oscar J Barroso/DPPI – LivePhotoSport.it