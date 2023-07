Pattinaggio artistico a rotelle: Ponte Di Legno ricorda Sica e Capacci. Un minuto di silenzio ai Campionati Italiani

L’Italia del pattinaggio artistico a rotelle si stringe intorno a Michele Sica e Giovanni Capacci. In occasione dei Campionati Italiani 2023 di Ponte Di Legno, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni, è stato infatti osservato un minuto di silenzio per i due grandi amici, nonché pilastri, di tutto il movimento azzurro, purtroppo scomparsi recentemente.

Michele Sica ha lasciato questa terra lo scorso maggio soltanto all’età di 26 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi affetti più cari, tra cui si contano ovviamente anche tanti pattinatori ancora oggi in attività.

Nella giornata di ieri non a caso Giada Luppi, al momento al comando della classifica individuale femminile, alla fine dello short è scoppiata a piangere dedicando la propria performance proprio a Michele, salutandolo poi al kiss&kry ricreando con le mani l’iniziale “M”. Una dedica è poi arrivata anche da Alice Esposito e Federico Rossi, i quali hanno rivolto un pensiero all’amico dopo aver vinto l’oro nelle coppie d’artistico.

Giovanni Capacci, allenatore di riferimento di tutto il Paese, è venuto a mancare invece a fine marzo all’età di 70 anni, dopo aver donato anima e corpo al pattinaggio artistico a rotelle per praticamente tutta la vita. Non a caso Daniele nel corso della sua carriera ha anche ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come la Palma di bronzo e d’argento da parte del CONI. Un contributo che il pattinaggio a rotelle non dimenticherà mai.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR)