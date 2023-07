Pattinaggio artistico a rotelle: Liberatore si conferma Campione d’Italia! Secondo posto per Giustino

Alessandro Liberatore è ancora Campione d’Italia. Per il terzo anno consecutivo nella massima categoria il bolognese ha infatti ottenuto la prima posizione alla rassegna tricolore di pattinaggio artistico a rotelle, trionfando con ampio margine nella gara individuale maschile appena conclusasi a Ponte di Legno.

Una prova di carattere quella dell’emiliano che, dopo uno short contrassegnato da due errori di peso, è riuscito ad eseguire un programma libero d’alto profilo, proponendo un doppio axel e sette salti tripli, tra cui spicca la davvero notevole combinazione triplo flip/triplo toeloop, oltre che un buon triplo loop. Pur lasciando qualcosa sul piatto, in particolar modo nel triplo salchow pianificato in catena eseguito solo singolo, il detentore del titolo ha preso il largo non solo grazie alle trottole, ma anche alle components, giudicate per dispersione le migliori del lotto, scavalcando l’alta quota di 230 nel totale ottenendo 155.25 (90.76, 58.50) per 235.12, score di estrema importanza in ottica internazionale, dove l’azzurro si confronterà con la davvero ostica concorrenza iberica.

Bene anche Marco Giustino, primo nello short e secondo nella classifica finale con 129.90 (78.27, 52.53) per 211.69 dopo una performance viziata da alcune sbavature negli elementi di salto ma che comunque ha sottolineato per l’ennesima volta la crescita organica di un atleta sempre più competitivo, in grado di dare filo da torcere a qualsiasi concorrente a livello mondiale. A piazzarsi al terzo posto è stato invece in rimonta Alex Chimetto che, al primo anno della massima categoria, grazie a un libero da 117.88 si è accomodato sul gradino più basso con il totale di 191.98 (78.83, 40.05) precedendo Marco Fabio Topazio, quarto con 177.34.

In campo Junior successo poi per Riccardo Bonotto, il quale ha raccolto 109.99 (71.59, 39.40), punteggio che ha concesso al pattinatore di raggiungere quota 181.53, otto punti in più di Mirko Mazzo, secondo con 108.10 (79.98, 28.12) per 175.55 davanti a Davide De Marchi, terzo con 88.17 (53.52, 34.65) 151.56.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)