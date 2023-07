Pallanuoto, Sandro Campagna: “Serbia ai quarti? Non abbiamo paura di nessuno, siamo qui per arrivare fino alla fine”

L’Italia batte per 18-5 la Cina nella terza ed ultima giornata del Girone B dei Mondiali 2023 di pallanuoto in corso a Fukuoka, in Giappone, chiudendo la prima fase a punteggio pieno: il Settebello di Sandro Campagna tornerà in acqua martedì 25 alle ore 09.30 italiane contro la vincente del match tra Serbia ed una tra Croazia e Giappone (la perdente dello scontro diretto tra queste formazioni). Le dichiarazioni del CT e dei protagonisti azzurri.

Questa l’analisi di Sandro Campagna: “Siamo partiti contratti, forse un po’ affaticati comunque dai due match precedenti. Poi ci siamo sciolti e abbiamo preso il controllo della partita. Ora avremo tre giorni dove dobbiamo recuperare energie e studiare l’avversario che dagli incroci potrebbe essere la Serbia. Non abbiamo paura di nessuno, siamo qui per arrivare fino alla fine e sarà la prima delle tre battaglie finali“.

Luca Marziali guarda già agli ottavi: “All’inizio siamo partiti un po’ sottotono e dobbiamo imparare a tenere il ritmo alto ed imporre il nostro gioco con tutte le squadre. Cercheremo ora di recuperare le energie per arrivare pronti per la sfida decisiva. Il nostro gruppo è solido, divertente e dedito al lavoro, per cui sono fiducioso“.

L’emozione di Francesco Condemi: “E’ fantastico giocare da debuttante in questa squadra. E’ un’esperienza nuova ed indescrivibile. Siamo fiduciosi perché avremo un turno di riposo per farci trovare poi pronti quando le partite conteranno. Siamo un gruppo che sa scherzare, ma quando c’è da concentrarsi è il primo consapevole dei propri doveri e della proprie responsabilità“.

