Pallanuoto, Italia-Cina 18-5: il Settebello parte lento, poi si scioglie e chiude a punteggio pieno ai Mondiali

Nonostante la vittoria del raggruppamento e la conseguente qualificazione ai quarti fossero già in tasca con la seconda vittoria, il Settebello di Sandro Campagna batte la Cina per 18-5 nella terza ed ultima giornata del Girone B dei Mondiali 2023 di pallanuoto in corso a Fukuoka, in Giappone, chiudendo la prima fase a punteggio pieno. Gli azzurri torneranno in acqua martedì 25 alle ore 09.30 italiane contro la vincente del match tra Serbia ed una tra Croazia e Giappone (la perdente dello scontro diretto tra queste formazioni).

Al Marine Messe Fukuoka Hall B Campagna schiera questi 13 uomini: 1 Marco Del Lungo (capitano), 2 Francesco Di Fulvio, 3 Luca Damonte, 4 Luca Marziali, 5 Andrea Fondelli, 6 Alessandro Velotto, 7 Vincenzo Renzuto Iodice, 8 Francesco Condemi, 9 Nicholas Presciutti, 10 Lorenzo Bruni, 11 Edoardo Di Somma, 12 Vincenzo Dolce, 13 Gianmarco Nicosia.

Primo quarto giocato a ritmi blandi, l’Italia manca una prima superiorità, poi però Damonte sblocca il punteggio e, dopo soli 41″, Di Fulvio firma il raddoppio. Il Settebello tiene bassi i giri del motore e la Cina rientra con i gol Xie Zekai e, in superiorità, di Liu Yu per il 2-2 con cui si chiudono i primi 8 minuti.

Settebello di nuovo in vantaggio ad inizio seconda frazione con Condemi, a cui risponde Shen Dingsong. L’Italia alza i giri del motore e trova il break che spacca la partita: Damonte apre le danze in superiorità numerica, ma poi è Condemi a salire in cattedra, griffando altri 3 gol in meno di un minuto. Velotto e Di Fulvio arrotondano lo score per il 9-3 con cui si arriva a metà gara.

Campagna manda in acqua Nicosia al posto di Del Lungo, ed il terzo periodo si apre con il gol in superiorità di Nicholas Presciutti, ma il break dell’Italia si ferma al 7-0, dato che Chen Zhongxian permette alla Cina di tornare al gol dopo più di 8 minuti. Nuovo sprint del Settebello con Marziali che mette a segno 3 reti in un minuto e mezzo, a ruota Di Fulvio rende il gap ancora più pesante. Chen Zhongxian va in gol in superiorità, poi Fondelli a fil di sirena firma la rete del 15-5 con cui si entra negli ultimi 8 minuti.

L’ultimo quarto parte col gol in superiorità di Di Fulvio, imitato poco dopo, sempre con l’uomo in più, da Renzuto Iodice. Ritmi blandi nella frazione conclusiva, nel finale si iscrive al tabellino dei marcatori anche Dolce, che segna la rete del definitivo 18-5.

In casa Italia poker di Di Fulvio e Condemi, tripletta di Marziali, doppietta di Damonte, marcature singole di Fondelli, Velotto, Renzuto Iodice, Presciutti e Dolce. Il Settebello oggi chiude con 4/9 in superiorità, fa meglio la Cina in termini percentuali, con 3/4.

TABELLINO

Cina-Italia 5-18

Cina: Wu Honghui, Hu Zangxin, Chi Chenghao, Peng Jiahao, Zhang Jinpeng, Xie Zekai 1, Chen Zhongxian 2, Chen Rui, Chen Yimin, Liu Yu 1, Zhang Chufeng, Shen Dingsong 1, Liang Zhiwei. All. Porobic.

Italia: Del Lungo, F Di Fulvio 4, Damonte 2, Marziali 3, A. Fondelli 1, Velotto 1, Renzuto 1, Condemi 4, N. Presciutti 1, Bruni L., Di Somma E., Dolce 1, Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Miskovic (Montenegro) e Moller (Argentina).

Note – Parziali: 2-2, 1-7, 2-6, 0-3. Spettatori 300 circa. Superiorità numeriche: Cina 3/4, Italia 4/9. In porta nel secondo tempo Nicosia per l’Italia. Nessuno uscito per limite di falli.

Foto: LiveMedia/Luigi Canu