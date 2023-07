Pallanuoto, perché per il Setterosa sarà meno complicato qualificarsi alle Olimpiadi: cosa è cambiato

L’Italia ha firmato una grandiosa impresa ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, sconfiggendo la corazzata USA in un palpitante quarto di finale. La nostra Nazionale è riuscita a battere la formidabile compagine a stelle e strisce, capace di vincere le ultime tre Olimpiadi e gli ultimi quattro Mondiali. Le azzurre si sono esaltate nella vasca di Fukuoka (Giappone) e sono riuscite a farsi strada nella rassegna iridata, salvo poi fermarsi nella semifinale contro l’Olanda. Il successo ottenuto contro le americane ha indubbiamente semplificato il cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le ragazze del CT Carlo Silipo si sono infatti fatte un grande regalo riuscendo a superare gli USA e nei fatti l’affermazione di lunedì mattina le ha sensibilmente avvicinate alla prossima rassegna a cinque cerchi, dopo non essere riuscite a staccare il biglietto per i Giochi di Tokyo 2020. A Parigi 2024 si qualificano infatti dieci squadre: le finaliste dei Mondiali 2023 (dunque Olanda e Spagna hanno già staccato il pass), la Francia in qualità di Paese organizzatore, le vincitrici dei cinque campionati continentali (in Europa farà festa la migliore piazzata se saranno Olanda o Spagna a primeggiare), le due migliori squadre dei Mondiali 2024 non ancora qualificate ai Giochi.

Se gli USA avessero raggiunto la finale iridata a Fukuoka, il Vecchio Continente avrebbe avuto la possibilità di portare massimo quattro squadre alle Olimpiadi, mentre in questo caso avrà la chance di essere rappresentato da ben cinque Nazionali. Italia, Ungheria e Grecia sono le tre formazioni più forti in Europa a non avere ancora staccato il biglietto per Parigi 2024: una potrà festeggiare attraverso la rassegna continentale prevista a gennaio, le altre due dovranno passare dai seguenti Mondiali di Doha e le possibilità di riuscire nell’intento sono elevatissime.

In sostanza, duranta la prossima rassegna iridata, le rivali di riferimento saranno il Canada (gli USA non avranno problemi a qualificarsi ai Giochi attraverso il torneo nordamericano) e l’asiatica che uscirà sconfitta dal torneo continentale (o Cina o Giappone). Questo significa che le formazioni europee partiranno in pole per meritarsi un posto sull’aereo che decollerà verso la capitale francese, visto che le avversarie sono sulla carta ampiamente inferiori. L’Italia è davvero molto vicina a completare la missione…

Foto: Lapresse