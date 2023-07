Rugby, Test Match: l’Italia con la Scozia inizia a guardare ai Mondiali

Torna in campo sabato l’Italia del rugby e a Edimburgo contro la Scozia gli azzurri di Kieran Crowley saranno impegnati nella prima amichevole in preparazione della Coppa del Mondo di rugby di Francia 2023. Per Ruzza e compagni il primo test per capire a che punto è la preparazione e per molti giocatori anche una delle poche chance per guadagnarsi il biglietto per i Mondiali.

Sfida di livello, come quella di settimana prossima contro l’Irlanda, prima di due test meno probanti contro Giappone e Romania, e per gli azzurri sarà l’occasione di testare quanto fatto in queste settimane di raduni. Per Crowley, invece, è il momento di vedere in campo i suoi giocatori e sciogliere le ultime riserve per le convocazioni definitive per Francia 2023.

Per la partita di Edimburgo il ct neozelandese ha scelto una formazione sperimentale. A estremo Pani, con alle ali Bruno e Ioane, mentre i centri sono Menoncello e Morisi. In mediana l’esperto Allan con l’esordiente Page-Relo, mentre in terza linea ci sono Halafihi, Zuliani e Ruzza, che è il capitano. In seconda linea Zambonin e Sisi, con la prima line aformata da Ceccarelli, Faiva e Zani. In panchina ci saranno Manfredi, Fischetti, Alongi, Iachizzi, Lorenzo Cannone, Alessandro Garbisi, Da Re e Mori.

La Scozia, invece, si presenta con una squadra molto giovane. Il triangolo allargato è composto da Ollie Smith (3 caps) a estremo, con Darcy Graham e Kyle Steyn all’ala. Centri sono l’esordiente Stafford McDowall e Chris Harris, mentre in mediana assieme all’esperto Ali Price all’apertura c’è Ben Healy (1 cap). La mischia vede la terza linea con Matt Fagerson, Rory Darge (7 caps e fascia da capitano) e Luke Crosbie (4 caps), mentre la seconda linea è formata da Scott Cummings e Sam Skinner, con in prima linea il tallonatore George Turner e i piloni Rory Sutherland e Murphy Walker (2 caps).

Foto: Malcolm McKenzie/DPPI – LPS