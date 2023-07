Pallanuoto, Mondiali 2023: risultati 25 luglio. La Serbia sorprende il Settebello, ok Grecia, Ungheria e Spagna

Dopo la gioia per il Setterosa, arriva la delusione per il Settebello ai Mondiali 2023 di pallanuoto, in corso a Fukuoka, in Giappone: l’Italia si ferma ai quarti contro la Serbia, che la spunta ai tiri di rigore per 15-14 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari.

I serbi affronteranno nel penultimo atto la Grecia, che piega di misura il Montenegro per 10-9, mentre l’altra semifinale opporrà l’Ungheria, che batte col minimo scarto gli USA con lo score di 13-12, alla Spagna, che regola la Francia per 7-6.

Nelle semifinali per il 9° posto la Croazia liquida il Canada per 13-5, mentre l’Australia la spunta col Giappone per 16-15. Nella finale per il 13° posto l’Argentina supera il Kazakistan per 11-7, infine nella finale per il 15° posto la Cina doppia il Sudafrica col punteggio di 16-8.

MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2023

Finale 15° posto (25 luglio)

02.00 Cina-Sudafrica 16-8

Finale 13° posto (25 luglio)

03.30 Kazakistan-Argentina 7-11

Semifinali 9° posto (25 luglio)

05.00 Canada-Croazia (gara 33) 5-13

06.30 Australia-Giappone (gara 34) 16-15

Quarti di finale (25 luglio)

08.00 Grecia-Montenegro (gara 35) 10-9

09.30 Italia-Serbia (gara 36) 14-15 dtr (11-11)

11.00 Ungheria-Stati Uniti (gara 37) 13-12

12.30 Spagna-Francia (gara 38) 7-6

Finale 11° posto (27 luglio)

02.00 Canada-Giappone

Finale 9° posto (27 luglio)

03.30 Croazia-Australia

Semifinali 5° posto (27 luglio)

07.00 Montenegro-Italia (gara 41)

08.30 Stati Uniti-Francia (gara 42)

Semifinali (27 luglio)

10.00 Grecia-Serbia (gara 43)

11.30 Ungheria-Spagna (gara 44)

Finale 7° posto (29 luglio)

04.30 Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto (29 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (29 luglio)

09.30 Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale (29 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

Foto: Giorgio Scala/DBM/Federnuoto