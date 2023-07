Calendario amichevoli Italia basket 2023: date, programma, le tappe di avvicinamento ai Mondiali

E’ iniziato ieri con il primo giomo di raduno a Folgaria (Trento) la marcia di avvicinamento dell’Italbasket ai Mondiali 2023. I sedici azzurri agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco si sono ritrovati per iniziare la preparazione verso la rassegna iridata in programma tra un mese esatto in Asia, disputando nel mentre alcune amichevoli per mettere benzina nel serbatoio in vista del debutto contro l’Angola martedì 25 Agosto alle 10:00 ora italiana.

S’incomincia da Trento, dove venerdi 4 e sabato 5 Agosto si disputerà la Trentino Basket Cup – torneo quadrangolare tra Italia, Capo Verde, Cina e Turchia. Dopo la prima semifinale alle ore 18:00 che contrappone gli asiatici – guidati dall’ex coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic – a Capo Verde sarà il turno degli Azzurri sfidare alle 20:30 alla BLM Group Arena la Turchia di Ergin Ataman (bi-Campione d’Europa con l’Efes Istanbul, dall’anno prossimo sulla panchina del Panathinaikos Atene). Le due squadre vincitrici si contenderanno il trofeo nella finale di sabato 5 Agosto (ore 20:30), mentre le perdenti scenderanno in campo per la ‘finalina’ alle ore 18:00.

La settimana successiva i nostri portacolori voleranno ad Atene (Grecia) per il celebre torneo dell’Acropolis in cui se la vedranno contro la Serbia mercoledì 9 Agosto alle 18:45 ora italiana, affrontando il giomo successivo sempre alle 18:45 i padroni di casa del CT Dimitris Itoudis. Domenica 13 Agosto alle 20:30 al Pala De André di Ravenna gli Azzurri ospitano il Portorico nell’ultima partita sul territorio italiano di Gigi Datome da giocatore e da Capitano della Nazionale.

Il 17 Agosto la compagine tricolore salirà sul volo per l’Asia, per iniziare ad adattarsi al clima del continente e per smaltire anche il fuso orario dopo diverse ore di viaggio. Qui sono previsti gli ultimi due test amichevoli in quel di Shenzhen (Cina) contro il Brasile (domenica 20 Agosto alle 9:00 ora italiana) e contro la Nuova Zelanda a 24 ore circa di distanza (lunedì 21 Agosto alle 11:30 italiane). Dopodiché gli Azzurri si sposteranno a Manila (Filippine), sede della prima fase a gironi del Mondiale 2023 – Italia inserita nel gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine).

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario delle partite che attendono l’Italbasket sulla strada verso il torneo iridato, con tutti gli orari che fanno riferimento al fuso orario di Roma – in particolare quelli relativi al torneo di Atene ed alle amichevoli in Cina. Non è stata ancora definita, infine, la programmazione televisiva e streaming dei match amichevoli in questione.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALBASKET PRE-MONDIALE 2023

Trentino Basket Cup (Trento)

Venerdi 4 Agosto

Ore 18:00 Capoverde-Cina

Ore 20:30 Italia-Turchia

Sabato 5 Agosto

Ore 18:00 Perdente Semifinale N. 1 vs. Perdente Semifinale N. 2

Ore 20:30 Vincente Semifinale N. 1 vs. Vincente Semifinale N. 2

Torneo dell’Acropolis (Atene – Grecia)

Mercoledi 9 Agosto

Ore 18:45 Italia-Serbia

Giovedi 10 Agosto

Ore 18:45 Italia-Grecia

Domenica 13 Agosto

Ore 20:30 Italia-Portorico (a Ravenna)

Domenica 20 Agosto

Ore 9:00 Italia-Brasile (a Shenzhen – Cina)

Lunedi 21 Agosto

Ore 11:30 Italia-Nuova Zelanda (a Shenzhen – Cina)

Credit: Ciamillo