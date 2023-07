Pallanuoto, Mondiali 2023: il Settebello concede il bis. Tutto facile contro il Canada

Il Settebello si prende la seconda vittoria ai Mondiali di Fukuoka. Davvero tutto facile per per gli azzurri, che dominano contro il Canada per 24-6, bissando il successo contro la Francia. Un match mai in discussione per la squadra di Sandro Campagna, che ha allungato subito dopo il primo quarto e poi ha gestito il risultato. Venerdì il terzo ed ultimo appuntamento della prima fase contro la Cina.

Rispetto all’esordio con la Francia, è un Settebello subito molto concentrato e pronto a chiudere la gara fin dal primo quarto. Echenique apre le marcature e poi il mancino azzurro concede anche il bis. La difesa azzurra non concede nulla al Canada, mentre in attacco l’Italia fa quello che vuole e aumenta il divario con le reti di Velotto, Renzuto, Damonte e Bruni, che valgono il 6-0 alla prima sirena per la squadra di Campagna.

Di Fulvio si sblocca e trova la prima rete del suo Mondiale in apertura di secondo quarto. Il Canada sbaglia un rigore con Gardijan, ma trova comunque il primo gol con la beduina di Bicari. Il Settebello è comunque in pieno controllo e con la doppietta di Fondelli trova il 9-1. All’intervallo il punteggio segna 10-2 per gli azzurri con l’ultima firma prima della pausa di Velotto.

Ad inizio terzo quarto Campagna decide di cambiare portiere e Nicosia fa il suo esordio nel match. Il copione della partita non cambia assolutamente con il Settebello che continua a macinare gioco e gol. Arrivano ancora le reti di Di Fulvio, Echenique e Fondelli. Il Canada riesce a muovere un po’ il suo tabellino, sfruttando qualche incertezza proprio di Nicosia e un po’ di rilassatezza della difesa italiana. Alla terza sirena è 18-6 per l’Italia.

Campagna inserisce nuovamente Del Lungo in porta. L’ultimo quarto è di pura amministrazione per il Settebello con il CT azzurro che dà spazio a tutta la sua rosa. Il Canada non trova più la via della rete, mentre l’Italia allunga ulteriormente il divario tra le due formazioni con ancora dei gol di Di Fulvio ed Echenique. Finisce 24-6 per il Settebello, che timbra la sua seconda vittoria in questo Mondiale di Fukuoka.

FOTO: LPS