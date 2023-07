Italia-Spagna oggi, Europei hockey pista 2023: orario, programma, tv, streaming

Dopo la sconfitta contro il Portogallo e la vittoria per 4-2 contro la Francia, per l’Italia – agli Europei 2023 di hockey su pista – non c’è tempo di respirare.

I ragazzi di Alessandro Bertolucci infatti saranno chiamati a sfidare un’altra super potenza continentale di questa disciplina: la Spagna.

Testa a testa con le “Furie Rosse” quindi: gli spagnoli che hanno impattato nelle prime due giornate sia contro i transalpini (2-2) sia contro i lusitani (3-3). Chi la spunterà in quel di Sant Sadurni D’Anoia? La parola al campo, unico giudice supremo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei 2023 di hockey su pista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su www.fisrtv.it e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, EUROPEI HOCKEY PISTA 2023

Fase di Qualificazione – Girone A

Mercoledì 19 Luglio 2023 – ore 21:oo – Italia-Spagna

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non disponibile

Diretta streaming: www.fisrtv.it

Diretta testuale: OA Sport

Foto: WS Europe / Utilizzo FISR