Pallanuoto, Mondiali 2023: esordio soft per il Setterosa, domani sfida all’Argentina

Si aprono i Mondiali di pallanuoto in quel di Fukuoka. In terra nipponica spazio al torneo femminile per iniziare: domani tutti gli incontri della prima giornata del girone delle donne. Scende in acqua ovviamente anche il Setterosa: esordio soft per le azzurre nel Gruppo C, alle 9 contro l’Argentina.

Non ci sono precedenti tra la banda tricolore e la squadra sudamericana, in ogni caso il pronostico è tutto dalla parte della compagine guidata da Carlo Silipo che può prendere il match di domani come una sorta di allenamento, ottimo per togliere via l’emozione che c’è sempre ad inizio di un torneo così importante.

L’obiettivo di Tabani e compagne è quello di arrivare al top alla terza partita del proprio raggruppamento: il secondo impegno sarà infatti con il Sudafrica, altro avversario molto inferiore, poi una sfida già decisiva con la Grecia, rivale molto ostico.

Il match con le elleniche sarà importantissimo perché in palio, oltre al primo posto nel girone e dunque il passaggio diretto ai quarti di finale, ci sarà anche la possibilità di evitare nel tabellone gli Stati Uniti, la superpotenza di questo sport, praticamente imbattibili.

Le parole di Silipo alla vigilia: “Arrivare a Fukuoka solo due giorni prima del debutto è stata una scelta, per evitare di innalzare subito i giri dell’andrenalina alimentati dall’ambiente iridato. Dobbiamo approfittare delle prime due partite per adattarci agli spazi e acquisire riferimenti nel campo gara”.

Le convocate dell’Italia: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

