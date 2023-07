Italia-Argentina pallanuoto femminile, Mondiali 2023: programma, orario, tv, streaming

Arriva il giorno dell’esordio per il Setterosa. Prima giornata soft ai Mondiali di pallanuoto di Fukuoka, in Giappone, per la Nazionale italiana al femminile che nel Gruppo C sfida l’Argentina.

Azzurre guidate da Carlo Silipo che partono ovviamente nettamente favorite e potranno testarsi contro la banda sudamericana, attesa quasi sicuramente una goleada.

Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma del match. La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go e Now.

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO 2023

Prima giornata

Girone C

Domenica 16 luglio

Ore 9.00

Italia-Argentina

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse