Pallanuoto, l’Italia batte gli USA ed è in finale di World Cup! Pass ai Mondiali 2024 per il Settebello

A Los Angeles (USA) la Super Final della World Cup di pallanuoto maschile vedrà l’Italia sfidare la Spagna nell’ultimo atto della competizione, previsto alle ore 04.00 italiane della prossima notte: il Settebello e gli iberici inoltre conquistano i due posti in palio per i Mondiali 2024 di Doha.

In semifinale gli azzurri superano gli USA padroni di casa per 15-12 e cercheranno la rivincita della finale dei Mondiali 2022 persa ai tiri di rigore contro la Spagna, che regola per 10-8 l’Ungheria. Nelle semifinali per il 5° posto la Romania sorprende la Serbia per 17-14 e la Grecia liquida la Germania per 19-6.

Il match tra Italia ed USA vede gli statunitensi partire meglio e firmare il primo break che vale il 2-0. L’Italia però recupera subito lo svantaggio ed il primo quarto si chiude sul 3-3. La seconda frazione vive sul filo dell’equilibrio, con il Settebello per 3 volte avanti e per 3 volte ripreso, fino al 6-6 con cui si arriva a metà gara.

Il terzo periodo si apre con il nuovo vantaggio degli azzurri, ma gli USA piazzano un parziale di 3-0 e passano a condurre per 9-7. Campagna inserisce Nicosia al posto di Del Lungo tra i pali ed il Settebello si scuote, rispondendo con cinque reti consecutive che portano lo score sul 12-9 per gli azzurri ad 8 minuti dal termine.

Nell’ultimo quarto gli USA tornano a -2, ma l’Italia risponde e vola sul 14-10, poi Nicosia para un rigore a Bowen e firma il punto esclamativo sulla gara, mettendo in cassaforte la vittoria ed il pass per i Mondiali 2024. Nel finale gli USA accorciano ed il punteggio definitivo recita 15-12 per il Settebello.

Mattatore dell’incontro è Di Somma, autore di 5 gol (1 su rigore), due dei quali messi a segno nel parziale di 5-0 che ribalta la partita. Tre reti per Fondelli, doppietta per Cannella, con entrambe le marcature a referto nel corso del terzo tempo. Una rete a testa per Di Fulvio, Marziali, Presciutti, Bruni e Dolce.

Questa l’analisi del CT dell’Italia, Sandro Campagna, al sito federale: “Abbiamo disputato una grandissima partita, giocata da entrambe le squadre a ritmi molto elevati. Ci prendiamo questa finale e la qualificazione ai Mondiali di Doha. Domani sarà un bellissimo match contro la Spagna, una delle nostre rivali storiche“.

Il commento di Gianmarco Nicosia, entrato tra i pali a gara in corsa e capace di parare un rigore: “Siamo stati bravissimi a non disunirci quando ci siamo trovati sotto di due gol. Abbiamo recuperato immediatamente e da quel momento si è visto un Settebello perfetto“.

TABELLINO

Italia-USA 15-12

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Velotto, Marziali 1, Fondelli 3, Cannella 2, Renzuto Iodice, Echenique, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 5 (1 rig.), Dolce 1, Nicosia. All. Campagna.

USA: Weinberg, Hooper, Vavic, Gruwell, Daube 4, Cupido, Hallock 1, Woodhead, Bowen 4 (1 rig.), W. Dood, R. Dood 2, Irving 1, Holland. All. Udovicic.

Arbitri: Ivanovski (Montenegro), Dykman (Canada).

Note – Parziali 3-3, 3-3, 6-3, 3-3. Usciti per limite di falli Fondelli (I) a 4’00” del terzo tempo e Cupido (U) a 3’33”, Cannella (I) ed Irving (U) a 6’00” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 6/12 + un rigore ed USA 5/14 + 2 rigori. In porta Del Lungo (I) e Weinberg (U). Nicosia (I) subentra a Del Lungo a 3’00” del terzo tempo. Nicosia (I) para un rigore a Bowen a 5’00” del quarto tempo. In tribuna Damonte, Iocchi Gratta e Alesiani. Spettatori 800 circa.

CALENDARIO WORLD CUP MASCHILE PALLANUOTO

SUPER FINAL (30 giugno-02 luglio, 2023) Los Angeles (USA)

Quarti

30 giugno 22.00 Quarti di finale Germania-Spagna 9-18

01 luglio 00.00 Quarti di finale Italia-Romania 20-2

01 luglio 02.00 Quarti di finale Ungheria-Grecia 6-4

01 luglio 04.00 Quarti di finale Serbia-USA 9-10

Semifinali

01 luglio 22.00 Semifinale 5° posto Germania-Grecia 6-19

02 luglio 00.00 Semifinale 5° posto Romania-Serbia 17-14

02 luglio 02.00 Semifinale 1° posto Spagna-Ungheria 10-8

02 luglio 04.00 Semifinale 1° posto Italia-USA 15-12

Finali

02 luglio 22.00 Finale 7° posto Germania-Serbia

03 luglio 00.00 Finale 5° posto Grecia-Romania

03 luglio 02.00 Finale 3° posto Ungheria-USA

03 luglio 04.00 Finale 1° posto Spagna-Italia

Foto: LiveMedia/Simone Boi