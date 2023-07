Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2023: orario, programma, tv, streaming

L’Italia di Sandro Campagna è arrivata alla finale della World Cup di scena a Los Angeles, negli Stati Uniti. Gli azzurri hanno avuto la meglio sugli Stati Uniti in semifinale con il punteggio di 15-12 al termine di una sfida combattuta e ora affronterà nuovamente la Spagna, ad un anno di distanza dalla finale del Mondiale persa solo ai rigori.

Una bella occasione di riscatto per gli azzurri, in quella che in fondo si rivela la finale più giusta. Nella fase preliminare gli azzurri avevano chiuso al primo posto il proprio girone con cinque vittorie in altrettante partite. Poi nelle Super Finals losangeline, sono stati battuti prima la Romania con uno schiacciante 20-2 e poi gli Stati Uniti.

Gli iberici invece, campioni del mondo in carica, avevano anche loro chiuso il girone al primo posto, presentandosi ai quarti di finale con i galloni di favorita. Battuta prima la Germania per 9-18 ai quarti, mentre in semifinale è riuscita ad avere la meglio sull’Ungheria per 10-8 (ma era 9-4 alla fine del terzo tempo).

Il match tra Italia e Spagna, finale della World Cup di pallanuoto, inizierà alle ore 19.00 locali del 2 luglio; a causa del fuso orario, in Italia si giocherà in piena notte, alle 4.00 del 3 luglio. Il match non sarà trasmesso in diretta televisiva, ma in streaming su Recast – World Aquatics.

PROGRAMMA FINALE WORLD CUP PALLANUOTO 2023

Lunedì 3 luglio

Ore 4.00

Italia-Spagna

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast – World Aquatics.

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Canu