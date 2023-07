Pallanuoto, Italia-Francia 13-6: il Settebello cresce alla distanza e ipoteca i quarti di finale

Primi 16′ da incubo, poi vengono fuori i veri equilibri. Esordio vincente per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto 2023: in quel di Fukuoka gli azzurri, vice campioni iridati in carica, battono per 13-6 la Francia. Transalpini che ad inizio gara avevano fatto paura, dimostrando comunque una più che discreta crescita a livello qualitativo e fisico, poi è venuta fuori la classe tricolore ed è calata l’intensità dei francesi. Ipotecati i quarti di finale, visto che i prossimi avversari nel Gruppo C per la squadra di Sandro Campagna saranno Canada e Cina, nettamente inferiori.

Inizio di gara molto complicato per gli azzurri che si trovano addirittura sotto 3-2 a fine primo quarto, con i transalpini per tre volte in vantaggio. Squadra tricolore in netta sofferenza, molto confusionaria anche nella seconda frazione: la Francia si porta sul +2, poi Marziali e Cannella riequilibrano la soluzione, con Fondelli in superiorità che risponde Crousillat per il 5-5 di metà match.

Nel terzo quarto, subito dopo la strigliata arrivata da Campagna, gli azzurri prendono in mano le redini del gioco. Si alza la pressione difensiva, la Francia non riesce più a segnare, e con le due reti di Presciutti e Fondelli in superiorità arriva il break. A mettere il punto esclamativo è Cannella che centra il +3 alla vigilia del quarto conclusivo. L’ultimo quarto è pura accademia: 5-1 di parziale, Fondelli scatenato (top scorer con quattro reti), si sblocca al debutto iridato anche Francesco Condemi, mentre Del Lungo para un rigore e fa esultare i compagni.

Francia-Italia 6-13

Francia: Dubois , Saudadier , Crousillat 2, Bouet 1, Khasz 2, T. Vernoux , Zivkovic , Bjorch , Marzouki 1, Cannone , Van Peperstraete , De Nardi , Fontani . All. Bruzzo

Italia: Del Lungo , Di Fulvio F. , Velotto 1, Marziali 1, A. Fondelli 4, Cannella 2, Renzuto , Echenique , N. Presciutti 1, Bruni L. 1, Di Somma E. 2, Condemi 1, Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Putnikovic (Srb), Zwart (Ned)

Note

Parziali: 3-2 2-3 0-3 1-5 Superiorità numeriche: Francia 3/11 + 2 rigori di cui uno parato da Del Lungo (I) a Bouet nel quarto tempo, sul 13-6 ; Italia 4/7 + 2 rigori. Uscito per limite di falli Marziali (I) a 4’10 del terzo tempo. Ammonito il tecnico Bruzzo (F) nel terzo tempo. Fontani in porta per la Francia. Spettatori 300 circa.

Foto: Lapresse