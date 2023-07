Calcio femminile, Mondiali 2023: debutto vincente per l’Italia. Germania e Brasile dilagano

È appena terminata un’altra giornata ai Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Quest’oggi si sono disputate altre tre sfide, tra cui Italia-Argentina, valide per la prima giornata della fase a gironi e lo spettacolo non è mancato.

Esordio con il sorriso per l’Italia: in un match duro sotto tutti i punti di vista, le ragazze di Milena Bertolini si sono difese bene e hanno poi trovato il gol della vittoria all’87’ con un colpo di testa della neoentrata Cristiana Girelli. Grazie a questo successo per 1-0, il Bel Paese ha raggiunto in testa al Gruppo G la Svezia (uscita vittoriosa ieri dal match contro il Sudafrica con il punteggio di 2-1), che sarà proprio la prossima avversaria dell’Italia sabato 29 luglio alle 9:30.

Tutto facile per la Germania, che ha annientato per 6-0 il Marocco. La squadra di Ross-Tecklenburg ha chiuso il primo tempo avanti per 2-0 con la doppietta di Alexandra Popp (11′, 39′) e ha poi dilagato nella ripresa con la rete di Klara Buhl (46′), gli autogol di Hanane Ait El Hai (54′) e Zineb Redouani (79′) e il timbro del definitivo 6-0 di Lea Schuller (90′). Con questa affermazione la Germania è salita in vetta solitaria nel Gruppo H, in attesa di vedere come andrà a finire la sfida di domani tra Corea del Sud e Colombia (sarà la prima partita per entrambe le squadre).

Nell’ultimo incontro di giornata è infine arrivata l’agile vittoria del Brasile. Le ragazze di Sundhage hanno dominato dall’inizio alla fine nel loro match d’esordio contro Panama e si sono imposte per 4-0 grazie alla tripletta di Ary Borges (19′, 39′ e 70′) e la rete di Bia Zaneratto (48′). Per il Brasile si tratta di un successo importante, che gli permette, visto il pareggio tra Francia e Giamaica, di volare al primo posto in solitaria nel Gruppo F.

