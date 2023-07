Pallanuoto, attento Settebello: girone facile ai Mondiali, poi spettro Serbia ai quarti?

L’Italia di Alessandro Campagna ha aperto i Mondiali 2023 di pallanuoto, in corso a Fukuoka, in Giappone, con la vittoria, nella prima giornata del Girone B, per 13-6 contro la Francia. Il Settebello sfiderà mercoledì 19 il Canada alle ore 02:00 italiane, infine giocherà venerdì 21 contro la Cina alle ore 10:30 italiane.

Vincere il raggruppamento significherebbe andare direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza classificata andranno agli ottavi. Le finaliste del torneo staccheranno i primi due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024.

In caso di primo posto del Settebello nel Girone B, gli azzurri attenderanno ai quarti di finale la vincente del match tra la terza del Gruppo C e la seconda del Gruppo D, che dovrebbe vedere protagoniste, almeno sulla carta, Giappone e Serbia.

Nel Gruppo C, infatti, i nipponici hanno perso con l’Ungheria, poi dovrebbe esserci il comodo successo contro l’Argentina ed infine un nuovo stop contro la Croazia, mentre nel Gruppo D i balcanici hanno perso contro la Spagna, liquideranno il Sudafrica e poi dovrebbero spuntarla nel derby, pur sempre infuocato, contro il Montenegro.

MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2023

GIRONI

Gruppo A: Stati Uniti, Australia, Kazakistan, Grecia.

Gruppo B: Cina, Francia, Canada, Italia.

Gruppo C: Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone.

Gruppo D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna.

CALENDARIO

1a giornata (17 luglio)

Gruppo A

Kazakistan-Stati Uniti 5-18

Australia-Grecia 9-13

Gruppo B

Canada-Cina 13-10

Francia-Italia 6-13

Gruppo C

Argentina-Croazia 5-24

Ungheria-Giappone 16-8

Gruppo D

Montenegro-Sudafrica 35-10

Serbia-Spagna 14-16

2a giornata (19 luglio)

02.00 Italia-Canada (Gruppo B)

03.30 Cina-Francia (Gruppo B)

05.00 Croazia-Ungheria (Gruppo C)

06.30 Spagna-Montenegro (Gruppo D)

09.00 Sudafrica-Serbia (Gruppo D)

10.30 Grecia-Kazakistan (Gruppo A)

12.00 Giappone-Argentina (Gruppo C)

13.30 Stati Uniti-Australia (Gruppo A)

3a giornata (21 luglio)

02.00 Ungheria-Argentina (Gruppo C)

03.30 Sudafrica-Spagna (Gruppo D)

05.00 Serbia-Montenegro (Gruppo D)

06.30 Stati Uniti-Grecia (Gruppo A)

09.00 Australia-Kazakistan (Gruppo A)

10.30 Cina-Italia (Gruppo B)

12.00 Croazia-Giappone (Gruppo C)

13.30 Francia-Canada (Gruppo B)

Semifinali 13° posto (23 luglio)

02.00 4a Gruppo A-4a Gruppo B (gara 25)

03.30 4a Gruppo C-4a Gruppo D (gara 26)

Ottavi di finale (23 luglio)

07.00 2a Gruppo A-3a Gruppo B (gara 27)

08.30 3a Gruppo A-2a Gruppo B (gara 28)

10.00 2a Gruppo C-3a Gruppo D (gara 29)

11.30 3a Gruppo C-2a Gruppo D (gara 30)

Finale 15° posto (25 luglio)

02.00 Perdente gara 25-Perdente gara 26

Finale 13° posto (25 luglio)

03.30 Vincente gara 25-Vincente gara 26

Semifinali 9° posto (25 luglio)

05.00 Perdente gara 27-Perdente gara 29 (gara 33)

06.30 Perdente gara 28-Perdente gara 30 (gara 34)

Quarti di finale (25 luglio)

08.00 1a Gruppo A-Vincente gara 29 (gara 35)

09.30 1a Gruppo B-Vincente gara 30 (gara 36)

11.00 1a Gruppo C-Vincente gara 27 (gara 37)

12.30 1a Gruppo D-Vincente gara 28 (gara 38)

Finale 11° posto (27 luglio)

02.00 Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto (27 luglio)

03.30 Vincente gara 33-Vincente gara 34

Semifinali 5° posto (27 luglio)

07.00 Perdente gara 35-Perdente gara 36 (gara 41)

08.30 Perdente gara 37-Perdente gara 38 (gara 42)

Semifinali (27 luglio)

10.00 Vincente gara 35-Vincente gara 36 (gara 43)

11.30 Vincente gara 37-Vincente gara 38 (gara 44)

Finale 7° posto (29 luglio)

04.30 Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto (29 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (29 luglio)

09.30 Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale (29 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

