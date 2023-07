Pallamano, verso i Mondiali 2025: l’Italia trova la Turchia nel primo turno di qualificazione

Il processo di qualificazione ai Mondiali 2025 di pallamano, che si terranno fra Croazia, Danimarca e Norvegia, è ufficialmente iniziato per l’Italia.

La nazionale azzurra maschile infatti dovrà fronteggiare la Turchia, in un’eliminatoria andata/ritorno, in programma fra l’1-2 novembre (in trasferta) e il 4-5 (in casa), per compiere il primo passo verso la rassegna iridata; così ha voluto il sorteggio tenutosi a Vienna nella sede dell’European Handball Federation.

Chi vince va avanti, chi perde resta a casa, senza avere la possibilità di provare a completare i due step successivi per l’approdo al contest planetario; in programma a marzo e maggio. Di seguito il riepilogo del sorteggio riguardante tutte le squadre e i meccanismi di qualificazione ai Mondiali 2025.

Il programma degli incontri all’esito del sorteggio:

Lussemburgo – Israele

Gran Bretagna – Finlandia

Lettonia – Estonia

Slovacchia – Kosovo

Turchia – ITALIA

Andata: 1/2 novembre 2023

Ritorno: 4/5 novembre 2023

A marzo, con la medesima formula, le cinque squadre che supereranno la prima fase troveranno ad attenderle Lituania, Ucraina e Belgio, già qualificate a questa fase in virtù del ranking continentale. Le quattro vincitrici di questo nuovo play-off accederanno al terzo turno. Qui affronteranno – in abbinamenti sempre da sorteggiare – le formazioni impegnate negli EHF EURO 2024 del gennaio prossimo. Faranno però eccezione Croazia, Danimarca e Norvegia in quanto organizzatrici dei Mondiali e le tre migliori classificate degli Europei, tutte già qualificate direttamente alla competizione iridata del 2025. Quest’ultimo play-off si disputerà nel maggio 2024.

Le date dei successivi turni di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025:

Qualificazioni Mondiali 2025 | FASE 2

Andata: 13/14 marzo 2024

Ritorno: 16/17 marzo 2024

Squadre: LTU, UKR, BEL + 5 qualificate dalla fase 1

Qualificazioni Mondiali 2025 | FASE 3

Andata: 8/9 maggio 2024

Ritorno: 11/12 maggio 2024

Squadre: 4 qualificate dalla fase 2 + partecipanti agli EHF EURO 2024

Già qualificate ai Mondiali 2025: CRO, DEN, NOR + 3 migliori classificate di EURO 2024

