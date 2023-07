Palio di Siena 2023 oggi: dove vederlo in tv, orario, programma, streaming

Ritorna il Palio di Siena. La storica competizione tra le contrade della cittadina toscana andrà in scena quest’oggi, come da tradizione. Difatti ogni anno il 2 luglio è il giorno del Palio, in onore della Madonna di Provenzano, la festa della Visitazione nel calendario antico.

Al solito, l’adrenalina per il Palio è alle stelle nella città di Siena. Una edizione poco fortunata fino ad ora, poiché a causa delle piogge di venerdì pomeriggio non è stato possibile svolgere la terza e la quarta prova nell’anello di Piazza del Campo. Quella generale di ieri sera è andata invece liscia come l’olio, con la Contrada dell’Onda ad imporsi avanti a Tartuca ed Istrice, con il cavallo Viso d’angelo montato dal fantino Carlo Sanna, detto Brigante.

A partecipare al Palio di luglio saranno dieci contrade, Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Per le altre (Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca) bisognerà attendere la seconda edizione annuale del prossimo 16 agosto.

Il Palio di Siena del 2023 sarà trasmesso in diretta televisiva su La7 dalle ore 17.30, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Sarà possibile guardare l’evento anche in streaming sul sito della stessa emittente.

PALIO DI SIENA 2023, IL PROGRAMMA

2 luglio

dalle 17.30 Palio di Siena

PALIO DI SIENA 2023, DOVE SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: La7, dalle 17.30

Diretta streaming: La7.it, dalle 17.30

