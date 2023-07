F1 in tv oggi, GP Austria 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Mancano ormai poche ore all’inizio del Gran Premio d’Austria 2023, nono capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo le prime due giornate del weekend Sprint (il secondo dell’anno con il nuovo format), quest’oggi va in scena l’evento clou con in palio i 25 punti della vittoria sulle colline stiriane al Red Bull Ring di Spielberg.

Il leader del campionato Max Verstappen scatta dalla pole position e, dopo il successo nella Sprint Race bagnata di ieri, è il favorito principale per quella che sarebbe la sua quinta affermazione consecutiva. L’olandese proverà a regalare alla Red Bull padrona di casa il nono sigillo su nove GP disputati nel 2023, ma per farlo dovrà respingere gli attacchi delle Ferrari.

La Scuderia di Maranello ha infatti ottenuto dei riscontri positivi nella qualifica del venerdì sull’asciutto e partirà con Charles Leclerc in seconda e con Carlos Sainz in terza posizione. Fari puntati anche sulla rivelazione del fine settimana austriaco, con Lando Norris 4° in griglia sulla McLaren davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Da monitorare infine le rimonte di George Russell e Sergio Perez da centro gruppo.

Il Gran Premio d’Austria 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire la corsa in differita e in chiaro su TV8 alle 19.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2023

Domenica 2 luglio

Ore 15.00 Gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la gara del Red Bull Ring in differita e in chiaro domenica alle ore 19.00.

Foto: Lapresse