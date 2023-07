Volley, quando le prossime partite dell’Italia maschile? Orari e date con Brasile, Canada, Slovenia, Giappone

L’Italia è in piena lotta per conquistare la qualificazione alla Final Eight della Nations League 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale giocherà le ultime quattro partite della fase preliminare a Pasay City (Filippine), con l’obiettivo di meritarsi l’ammissione agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante. I Campioni del Mondo torneranno in campo martedì 4 luglio (ore 09.00) per fronteggiare il Brasile in una grande classica della pallavolo planeteria.

I Campioni d’Europa si esibiranno poi giovedì 6 luglio nel match sulla carta più abbordabile contro il Canada. Simone Giannelli e compagni si replicheranno il giorno successivo contro la Slovenia nella rivincita della finale della rassegna continentale del 2021 e poi chiuderanno sabato 8 luglio contro il sempre ostico Giappone. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, gli orari delle prossime partite dell’Italia nella Nations League di volley maschile.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 4 luglio

09.00 Italia vs Brasile

Giovedì 6 luglio

09.00 Italia vs Canada

Venerdì 7 luglio

09.00 Italia vs Slovenia

Sabato 8 luglio

13.00 Italia vs Giappone

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB