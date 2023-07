Classifica Tour de France 2023, 15ma tappa: pareggio sul Monte Bianco, Vingegaard in maglia gialla. Pogacar a 10”

La quindicesima tappa del Tour de France 2023 ha regalato grandissimo spettacolo, l’ultima frazione del trittico alpino ha messo a dura prova tutti i ciclisti ed è risultata determinante per la classifica generale della Grande Boucle. I 179 km da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc hanno fatto selezione, il Col de la Croix Fry è rimasto nelle gambe prima dell’ascesa conclusiva che conduceva sul traguardo. Abbiamo assistito al sesto capitolo del duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Lo sloveno ha tentato un attacco quando mancavano 900 metri al traguardo, ma il danese ha risposto prontamente e gli è rimasto a ruota. Il secondo affondo del capitano della UAE Emirates non ha sortito effetti, come l’ultimo rilancio in prossimità dell’arrivo. I due giungono insieme sulla linea e così Jonas Vingegaard conserva la maglia gialla con dieci secondi di margine su Tadej Pogacar. Lo spagnolo Carlos Rodriguez si conferma al terzo posto con un ritardo di 5’21” dal leader e ora ha 19 secondi di margine sul britannico Adam Yates, che ha scavalcato Jai Hindley (quinto a 6’38”).

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2023 al termine della quindicesima tappa. Domani (lunedì 17 luglio) è previsto il secondo e ultimo giorno di ripreso, si tornerà in sella martedì per una cronometro individuale che potrebbe davvero fare la differenza.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023 (dopo la quindicesima tappa)

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 23″ 62:34:17

2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 41″ 0:10

3 3 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12″ 5:21

4 5 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 5:40

5 4 ▼1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 6:38

6 6 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 9:16

7 8 ▲1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 10:11

8 7 ▼1 YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 10:48

9 10 ▲1 GAUDU David Groupama – FDJ 14:07

10 12 ▲2 MARTIN Guillaume Cofidis 14:18

