Offerte folli per Onana, perché l’Inter non cede? Quanti soldi ha offerto il Manchester United. E lo stipendio del portiere…

Il Manchester United non molla e prova nuovamente l’assalto: André Onana è l’obiettivo principale in questi giorni. Sono state, sono e saranno ore caldissime da adesso in poi: bisognerà capire quali sono le intenzioni dell’Inter che, però, continua a non cedere alle lusinghe e alle offerte dei Red Devils. La formazione inglese è fortemente interessata all’estremo difensore classe ’96 e vorrebbe chiudere il prima possibile la trattativa che sembra interminabile.

Negli ultimi istanti sono arrivate novità importanti in merito alla trattativa United-Inter per Onana. Il club inglese avrebbe infatti aumentato l’offerta per prelevare dalla Beneamata l’ex portiere dell’Ajax. Secondo le prime informazioni la dirigenza della squadra di Manchester avrebbe offerto una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni bonus compresi (circa 45 milioni + 5 di bonus), e a lievitare sarebbe anche lo stipendio del calciatore che, attualmente, guadagna 3 milioni di euro con l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER: IL MANCHESTER UNITED PRESSA E VUOLE ONANA

Una cifra certamente non indifferente. La società milanese vorrebbe arrivare a 60 milioni di euro circa ma occhio perché potrebbe arrivare una svolta. I nerazzurri potrebbero comunque accettare quest’ultima offerta perché vicinissima alla richiesta iniziale. Il giocatore arrivato a Milano a luglio del 2022 potrebbe già lasciare la Lombardia: avrebbe dato il suo consenso. Le prossime ore saranno fondamentali in tal senso e i due club proveranno a limare gli ultimi dettagli.

Dopo appena 41 presenze con la maglia dell’Inter tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League (con la Finale di Istanbul raggiunta), Onana potrebbe salutare in anticipo i suoi compagni ed approdare al Manchester United e alla corte di Erik Ten Hag. Adesso non resta che attendere nuovi risvolti, ma dopo gli addii di Brozovic e Dzeko ci potrebbe essere un’altra cessione eccellente in casa nerazzurra. In ogni caso anche nel mercato in entrata l’Inter è scatenata: prima con Thuram poi con Frattesi. In caso di addio di Onana, sempre più probabile, piacciono Sommer e Trubin.

Foto: LaPresse