Calciomercato oggi (7 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Milan, fatta per Pulisic. L’Inter vuole ancora Lukaku, Onana vicinissimo al Manchester United

Si infiamma il calciomercato 2023/2024. Dopo i primi giorni di assestamento, si iniziano a smuovere le acque anche in Italia con i primi colpi in entrata da parte delle squadre della Serie A.

Prima pagina per il Milan, che ha la sua nuova ala in Christian Pulisic. I rossoneri hanno trovato l’accordo per il poliedrico esterno statunitense con il Chelsea sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Solo un gol per lui nell’ultima stagione, viziata anche da alcuni problemi a un ginocchio.

Dopo aver chiuso l’affare Frattesi, versando anche come contropartita Samuele Mulattieri, l’Inter pensa ancora a Romelu Lukaku per l’attacco. I nerazzurri vorrebbero richiedere un prestito oneroso con riscatto a 30 milioni di euro per il belga. Intanto si avvicinano André Onana e il Manchester United: i Red Devils offrono 45 milioni più bonus, l’Inter ne vorrebbe 50, l’affare può chiudersi in breve. Nel caso di cessione, occhi su Anatolij Trubin dello Shakthar Donetsk o Yann Sommer in uscita dal Bayern Monaco.

Juventus che nutre estremo interesse per Milinkovic-Savic della Lazio, in scadenza nel 2024. Se si concretizzerà la partenza di Pogba i bianconeri proveranno a tentare Lotito. Intanto si fa vedere sul giocatore anche il Napoli, che metterebbe sul piatto Matteo Politano e Piotr Zielinski oltre a un conguaglio economico.

Innesto interessante per le fasce dell’Atalanta, che accoglie il ventitreenne Mitchell Bakker in arrivo dal Bayer Leverkusen. Per lui un’esperienza biennale al Paris Saint-Germain, dove si ritagliò uno spazio importante, i bergamaschi hanno versato dieci milioni di euro nelle tasche dei tedeschi.

L’Udinese annuncia il nuovo attaccante del futuro, Lorenzo Lucca. Il centravanti arriva in prestito di diritto di riscatto dal Pisa, dopo la sfortunata avventura vissuta all’Ajax con cui ha giocato 16 partite complessive e due sole reti, segnate in Eredivisie.

Ufficiale il primo colpo di mercato per il Monza, che rimpolpa il proprio centrocampo con Roberto Gagliardini, rimasto svincolato dopo sei stagioni e mezzo con la maglia dell’Inter. Il ventinovenne era voglioso di riscatto dopo aver perso posto nelle gerarchie nerazzurre e potrà rilanciarsi in Brianza.

Continua l’opera di rinforzo del Frosinone, che dopo aver messo sotto contratto l’attaccante albanese Marvin Cuni annuncia anche Marco Brescianini, che arriva dal Milan a titolo definitivo. Profilo interessantissimo, distintosi l’ultima stagione con la maglia del Cosenza, che sostituirà Daniel Boloca, ormai a un passo dal Sassuolo che ciociari Harroui, Marchizza e il portiere della promozione Stefano Turati (in prestito).

Empoli vicinissimo a Daniel Maldini. Il figlio d’arte, tornato dal prestito dallo Spezia, è destinato ad un’altra partenza a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, quest’ultimo a favore del Milan (che ha rinnovato Mirante come terzo portiere). Tra domani e domenica le visite mediche.

Foto: LaPresse