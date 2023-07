Nuoto, Thomas Ceccon: “Sarà una gara difficile, ma voglio chiudere al meglio i Mondiali”

Reduce dall’oro nei 50 delfino e dall’argento nei 100 dorso, Thomas Ceccon si è ripresentato ai blocchetti di partenza delle batterie dei 50 dorso uomini di questi Mondiali 2023 di nuoto a Fukuoka (Giappone). Il veneto, come suo solito, non è stato brillantissimo al via, ma la sua progressione è stata tale da andarsi a prendere la qualificazione per la semifinale con la giusta tranquillità (24.80 e ottavo crono di ingresso).

“Non gareggiavo da tre giorni e sono stati lunghissimi in cui la tensione è inevitabilmente cala. Stamattina ho fatto un 50 discreto e nel pomeriggio spero di entrare in finale. E’ una gara difficile dove non posso permettermi di lasciare così tanto come faccio a delfino“, ha raccontato l’azzurro ai microfoni della Rai.

“Dovrò nuotare altre cinque gare da qui alla fine, spero di farle al meglio, sarà tosta ma sono pronto. In questi Mondiali ho fatto sette gare i primi due giorni e sei negli ultimi due. Speriamo di chiudere al meglio“, ha sottolineato Thomas, in riferimento anche al suo contributo nella staffette.

Per la cronaca il più veloce è lo statunitense e campione iridato Justin Ress in 24.18 davanti al greco Apostolos Christou, campione d’Europa in carica davanti a Ceccon a Roma l’anno passato, in 24.48.

Foto: Lapresse