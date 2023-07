Nuoto, Mondiali 2023: Luca De Tullio si migliora, ma non entra nella Finale dei 1500 sl. Eliminato Wellbrock!

Chiusura della mattinata di batterie di questa settima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone) con i 1500 stile libero maschili orfani di Gregorio Paltrinieri, tornato in Italia per uno stato di salute decisamente imperfetto.

Spazio agli altri e a Luca De Tullio. Il giovane atleta allenato da Christian Minotti, lo stesso di Simona Quadarella, ha migliorato il suo personale, portando il proprio limite a 14:57.68, ma purtroppo per lui questo riscontro non è stato sufficiente per essere negli otto che domani si giocheranno le medaglie. Tuttavia, alla sua prima rassegna iridata, gli aspetti positivi ci sono, ricordando anche il personale negli 800 sl.

Il migliore è stato il campione olimpico, Bobby Finke, che con grande agio ha controllato la propria batteria, ottenendo un crono da 14:43.06 a precedere l’irlandese Daniel Wiffen (14:43.50). In terza posizione troviamo il tunisino Ahmed Hafnaoui (14:49.53), oro negli 800 sl e argento nei 400 sl in Giappone. Una Finale completata dal tedesco Lukas Märtens (14:51.20), dall’ucraino Mykhailo Romanchuk (14:52.16), dall’australiano Samuel Short (14:52.15), oro nei 400 sl a Fukuoka, dal magiaro Kristof Rasovszky (14:54.09), grande interprete delle acque libere, e dal francese David Aubry (14:54.29), anch’egli particolarmente abile nel fondo.

A proposito di nuoto in acque libere, da segnalare il 20° posto nell’overall e in quindi l’eliminazione di Florian Wellbrock (15:10.33), detentore della miglior prestazione mondiale dell’anno su questa distanza di 14:34.89 e tra i favoriti della vigilia. Evidentemente, le fatiche delle gare in mare si sono fatte sentire.

