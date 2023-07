Missione compiuta per la staffetta italiana della 4×100 stile libero mista. Due uomini e due donne in questa prova particolare e il Bel Paese sarà nella Finale dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Le batterie mattutine hanno sorriso al quartetto nostrano che nel pomeriggio potrebbe avere anche delle ambizioni per sognare.

Una formazione che ha visto Manuel Frigo dare il via alle danze con una buona frazione da 48.54, a seguire Alessandro Miressi in 47.56, Costanza Cocconcelli in 54.41, rischiando non poco al cambio (0.00 il tempo di stacco dal blocchetto), e Sofia Morini in 53.88. Probabile che nell’atto conclusivo ci sarà l’ingresso di Thomas Ceccon al posto di Frigo per giocarsi tutte le carte e vedere cosa ne verrà fuori. Nei fatti la selezione tricolore è entrata nell’atto conclusivo con il terzo crono di 3:24.39.

In vetta troviamo l’Australia (3:21.88) davanti agli Stati Uniti (3:23.85) e appunto agli azzurri. Nella top-8 anche Gran Bretagna (3:24.41), Canada (3:24.63), Giappone (3:26.47), Brasile (3:26.48) e Germania (3:26.78). Da sottolineare le eliminazioni della Cina (3:28.08), della Francia (3:27.08) e dell’Olanda (3:27.83).

Foto: LaPresse