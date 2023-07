Nuoto, Thomas Ceccon convince e approda in finale ai Mondiali nei 50 farfalla

Prima finale per Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Nella Marine Messe Hall A della città giapponese l’azzurro ottiene senza troppi patemi il pass per l’ultimo atto dei 50 farfalla, prima gara in cui lo vedremo protagonista.

Ceccon, inserito nella seconda batteria, agisce senza forzare troppo, mollando anche leggermente il colpo negli ultimi metri di gara. Si accontenta dunque del secondo posto nella semifinale, alle spalle del solo Maxime Grousset che si porta a casa il successo parziale in 22.72.

Il transalpino chiude con il miglior tempo di giornata, avanti allo statunitense Dare Rose che fa sette centesimi peggio (22.79). Ceccon chiude con il terzo crono in 22.92, ex aequo con il britannico Jacob Peters; a far loro compagnia nella finale di domani pomeriggio alle 13.46 saranno l’egiziano Abdelrahman Sameh (22.94), l’altro britannico Ben Proud (22.96) ed il portoghese Diogo Matos Ribeiro (23.04).

Per l’ottavo posto ci sarà invece bisogno di uno spareggio: l’austriaco Simon Bucher ed il trinidadense Dylan Carter hanno difatti chiuso con lo stesso cronometro all’ottavo posto in 23.05.

Foto: Andrea Staccioli, Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM Deepbluemedia / Federnuoto