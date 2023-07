Nuoto, Thomas Ceccon: argento con rimpianto ai Mondiali. Murphy lo beffa per 5 centesimi

Un argento con rimpianto per Thomas Ceccon nella Finale dei 100 dorso uomini dei Mondiali 2023 di nuoto a Fukuoka (Giappone). Il veneto ha sentito forse anche un po’ di tensione e il fatto di gareggiare in corsia 4 non gli ha permesso di esprimersi come avrebbe voluto e dovuto.

Nei fatti una gara nuotata peggio delle semifinali di ieri, come dimostrato dal crono in controllo delle semifinali (52.16) e anche dallo sviluppo della gara odierna: partenza sbagliata e passaggio ai 50 metri di 25.50. Ci ha provato poi Thomas a rimediare con una buona seconda vasca, ma quando sembrava davanti a tutti, un arrivo lungo non gli ha sorriso.

Il 52.27 ha avuto il sapore del secondo posto alle spalle dell’americano Ryan Murphy, atleta dalla grandissima esperienza che ha saputo cogliere da campione l’opportunità, stampando il crono di 52.22 sulla piastra. Tensione che ha colto anche l’altro favorito della vigilia, ovvero il cinese Xu Jiayu, fuori dal podio in 52.64 e preceduto dall’altro statunitense Hunter Armstrong (52.58), che in corsia laterale ha trovato la prestazione che ieri sembrava di non avere.

Con questo riscontro, il bilancio in casa Italia è di 1 oro e 4 argenti, ma si sperava francamente di aggiungere un oro e non un argento da questa Finale, ma lo sport è anche questo. Vero è che per Ceccon è la sesta medaglia iridata in carriera e non è certo un dato tanto trascurabile.

