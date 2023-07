Nuoto, Simone Cerasuolo: “Ho cercato di non strappare, ho pensato solo a passare il turno”

Gestire le proprie energie per tirare il meglio quando servirà. Con questo spirito è entrato in acqua Simone Cerasuolo, nelle batterie dei 50 rana uomini dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Il nostro portacolori, presente nella quinta heat, ha deciso di impostare una gara di ritmo, ma senza strappi nella sua azione.

E’ un po’ così che va giudicata la prestazione del mattino nipponico, visto il tempo di 27.06 (ottavo di ingresso in semifinale). Chiaramente, per approdare alla Finale, sarà necessario fare molto meglio, tenuto conto del livello di questa gara.

Cina in grande spolvero con Qin Haiyang, desideroso di fare doppietta dopo il successo nei 100 rana, e con Sun Jiajun (26.76, terzo con lo stesso crono dell’australiano Sam Williamson). A inserirsi tra questi atleti è stato Nicolò Martinenghi, ottimo con il suo 26.64 (secondo).

“Stamattina ho cercato solo di gareggiare senza strappare e di passare il turno. Non ho forzato nella nuotata e mi sembra di esserci riuscito piuttosto bene. Vediamo ora in semifinale di cambiare passo“, ha commentato la sua prova Cerasuolo ai microfoni della Rai.

Foto: LaPresse