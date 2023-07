Nuoto, Mondiali 2023: Alberto Razzetti entra con facilità in semifinale nei 200 farfalla. Eliminato Burdisso

Alberto Razzetti c’è, Federico Burdisso no. E’ stato questo l’esito delle batterie dei 200 delfino uomini di questa terza giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. Il ligure ha molto ben nuotato la propria heat, staccando il biglietto per la semifinale con il quinto crono di ingresso di 1:55.35.

Una gara intelligente quella del “Razzo”, che ha saputo impostare una prova in progressione, senza forzare al 100%. Niente da fare invece per Burdisso, apparso involuto. Dopo un primo 100 nuotato discretamente in 54.20, il lombardo è calato sensibilmente nella terza vasca e la sua chiusura è stata in 1:56.86 (18°), eliminato e molto lontano dai suoi migliori crono. Vedremo se nei 100 farfalla l’azzurro saprà riprendersi, valutando il tutto in chiave staffetta mista.

In vetta all’overall della specialità troviamo il giapponese Tomoru Honda (1:54.21), che grazie a una bella subacquea nell’ultima vasca, ha fatto la differenza rispetto a tutti. Immediatamente alle spalle del nipponico ci sono lo spagnolo Arbidel Gonzalez Alvarez (1:54.99) e il polacco Krzysztof Chmielewski (1:55.02).

Hanno risposto presente anche l’americano Carson Foster (1:55.36) e soprattutto il francese Leon Marchand (1:55.59), che hanno controllato nella loro heat. Grandi attese soprattutto per il transalpino, dopo la prestazione mostruosa nei 400 misti, valsa l’oro e il nuovo record del mondo, mandando in soffitta il primato mondiale di Michael Phelps durato 15 anni.

