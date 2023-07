Nuoto, Nicolò Martinenghi: “L’argento mi ha dato una spinta, proviamo a prendere il cinese”

Calato il sipario sulle batterie dei 50 rana di questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Nel day-3 della rassegna iridata Nicolò Martinenghi, argento ieri sulla distanza doppia, andava a caccia di conferme dopo quanto si era visto nelle due vasche.

Le heat mattutine hanno confortato il nuotatore lombardo. Tete ha siglato il secondo tempo d’accesso alla semifinale odierna di 26.64, preceduto solo dal cinese Qin Haiyang (26.34, record asiatico), oro nei 100, e mettendosi dietro l’altro cinese Sun Jiajun (26.76). Si profila una bella sfida, visto che il duo asiatico soprattutto ha fatto vedere grandi cose.

“La medaglia di ieri mi ha dato una spinta. Sono contento della gara che ho fatto stamane perché non mi aspettavo di andare così bene. Sarà una bella bagarre perché il livello è molto alto ed entrare in Finale non sarà affatto semplice. C’è il cinese da andare a prendere, ci proviamo“, ha dichiarato ai microfoni della Rai il nuotatore nostrano.

Per la cronaca, nel penultimo atto troveremo anche l’altro azzurro Simone Cerasuolo, che ha stampato l’ottavo tempo dell’overall di 27.06, senza spingere al 100% e concentrandosi solo sulla nuotata.

Foto: LaPresse