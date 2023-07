Nuoto, Simona Quadarella: “Pensavo che questo tempo sarebbe bastato per il podio”

Quarta piazza per Simona Quadarella negli 800 stile libero, nonostante una prova gagliarda. Con Katie Ledecky che fa praticamente gara da sola, la lotta per il podio era tutta con la cinese Li e l’australiana Titmus, l’azzurra alla fine si è però dovuta arrendere e rimanere lontano in 8.16.46.

Per lei però rimane una prova che la fa sorridere: “Ho fatto una gara buona, ho cercato di essere più costante possibile e credevo che con questo tempo sarei potuta arrivare sul podio. Sapevo che purtroppo se mi fossi portata dietro la cinese sarebbe andata fortissimo negli ultimi metri. Sono contenta del mio crono, che non nuotavo da quattro anni, questo mi dà carica per il prossimo anno“.

L’azzurra tiene però a sottolineare di non aver fatto niente di diverso rispetto al passato: “Non credevo di riuscirci, ma non penso di essermi allenata tanto meglio rispetto al passato. Ho avuto un buon periodo poco prima degli Assoluti, ma non ho fatto di più rispetto al passato. Vuol dire che ho raggiunto consapevolezza di quello che sto facendo“.

Il quarto posto non è dunque un dramma per lei: “Rimango contenta del mio Mondiale: la medaglia negli 800 sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma torno a casa con un bell’argento nei 1500 e dei tempi che mi fanno ben sperare per il prossimo anno“.

Foto: LaPresse