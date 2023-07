Nuoto, Simona Quadarella: “Mi gioco l’argento o il bronzo nei 1500 sl, Ledecky di un altro pianeta”

Tutto come da copione. Simona Quadarella ha centrato l’accesso alla Finale dei 1500 stile libero donne di questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). L’azzurra, inserita nell’ultima batteria con l’americana Katie Ledecky, non ha potuto fare niente al cospetto dell’incedere della rivale, che ha ottenuto non a caso il miglior crono di ingresso alla Finale, in programma domani, di 15:41.22.

Confortante, però, la prova di Simona su una distanza che nelle ultime stagioni l’aveva fatta tribolare non poco, specie per la gestione dello sforzo. In questa circostanza, la romana, senza sforzi eccessivi, ha toccato la piastra in 15:55.05, secondo tempo dell’overall di questa specialità. Alle sue spalle, nella classifica complessiva delle batterie, troviamo l’australiana Lani Pallister (15:58.11), la cinese Li Bingjie (15:58.81) e la tedesca Isabel Gose (15:59.67).

“Voglio riprendermi quello che avevo già fatto anni fa su questa distanza. Ledecky, come avete visto, è di un altro pianeta, ma io posso giocarmi l’argento o il bronzo anche perché nei tempi siamo tutte abbastanza vicine. Sarà una bella lotta domani, ma io ho buone sensazioni“, ha raccontato Quadarella ai microfoni della Rai.

“Ho gestito dai 1200 metri lo sforzo perché non volevo consumare troppo energie. Avendo consapevolezza della mia posizione in gara, ho potuto permettermi di rallentare un attimo. La rinuncia ai 400 stile libero? Ho preferito riposarmi per arrivare pronta alle mie gare di punta“, ha concluso Simona.

