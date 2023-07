Nuoto, Quadarella si scioglie: “A volte ho perso l’equilibrio mentale. Mi sono tolta un peso”

Simona Quadarella ha conquistato una splendida medaglia d’argento nei 1500 stile libero ai Mondiali 2023 di nuoto. L’azzurra ha agguantato il risultato di lusso nella vasca di Fukuoka (Giappone), salendo nuovamente sul podio nella gara più lunga in vasca a distanza di quattro anni dal trionfo iridato a Gwangjiu nel 2019, quando si impose con il record nazionale di 15:40.89. La laziale, quinta in questa specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e bronzo a cinque cerchi sugli 800 metri, era salita sul podio mondiale anche nel 2017, quando a Budapest fu terza.

Simona Quadarella, tre volte Campionessa d’Europa sui 1500 metri, ha chiuso con il tempo di 15:43.31, inchinandosi soltanto al cospetto della fuoriclasse statunitense Katie Ledecky (15:25.27), precedendo la cinese Bingjie Li (15:45.71), la francese Anastasiia Kirpichnikova (15:48.53) e l’australiana Lani Pallister (15:49.17). La prestazione della nostra portacolori è stata decisamente solida, continua, concreta e regolare, respingendo gli iniziali assalti di Pallister e contenendo la rimonta furibonda di Li nel finale.

Simona Quadarella ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono proprio contenta. Come se mi fossi tolta un peso. Non pensavo neanche di fare 15:43, il mio secondo miglior tempo in carriera. Se magari avessi avuto qualcuna accanto avrei magari fatto anche meno. Sono veramente contenta, mi sono ripresa una medaglia in questa gara dopo quattro anni“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Mi sto emozionando perché non è stato molto facile quest’anno, sotto tutti i punti di vista. Ci vuole tanto allenamento ma anche tanto equilibrio mentale che a volte ho un po’ perso. Prima della gara ero tesissima. Sapevo che il secondo posto era alla mia portata, ma non pensavo di fare 15:43“.

