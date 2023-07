Nuoto, Simona Quadarella: “Alle spalle di Ledecky siamo tutte lì, meglio non essere nelle corsie centrali”

Simona Quadarella ha centrato il suo obiettivo odierno: entrare nella Finale degli 800 stile libero donne dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. L’azzurra, già argento nei 1500 stile libero, era chiamata a una conferma e non è stata una batteria semplice. La romana ha dovuto fare i conti con la fortissima americana Katie Ledecky che, come da previsione, ha fatto gara a parte in 8:15.60.

Quadarella ha impostato il proprio ritmo sull’australiana Lani Pallister e il confronto tra le due è stato serrato, con l’aussie a precedere con il crono di 8:21.38 la romana (8:21.65): “Ho faticato un po’ più stamattina. E’ stata una qualifica abbastanza veloce, però siamo più o meno tutte li e ce la giocheremo“, le parole di Simona ai microfoni della Rai.

“Avevo la batteria più difficile, ma anche più avversarie di rifermento. La medaglia dei 1500 sl mi ha fatto un po’ rilassare e ci sono arrivata più soft, però l’importante era entrare in finale, anzi meglio non stare tra le prime così da non avere neanche troppe pressioni“, ha ammesso l’azzurra.

Un atto conclusivo dove effettivamente le avversarie non mancheranno. Al di là di Ledecky, la nostra portacolori dovrà guardarsi dalla Li Bingjie (8:20.51), dalla neozelandese Erika Fairweather (8:21.06), oltre che dalla coppia australiana formata da Ariarne Titmus (8:21.25) e da Pallister.

Foto: LaPresse