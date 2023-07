Nuoto, Mondiali 2023: Simona Quadarella si qualifica per la Finale degli 800 stile libero

Target centrato e non è stato semplice. Simona Quadarella ha timbrato il cartellino e domani sarà al via della Finale degli 800 stile libero donne in questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca a lunga a Fukuoka (Giappone). L’atleta romana ha ottenuto il sesto tempo di ingresso nell’atto conclusivo di 8:21.65.

Batterie nelle quali la pluricampionessa del mondo e olimpica, Katie Ledecky, ha dominato la scena con il crono di 8:15.60, ma alle cui spalle c’è stato grande equilibrio. Tante atlete, infatti, si sono contese il pass, non essendo così distanti l’una dall’altra. Quadarella ha rivaleggiato nell’ultima heat con l’australiana Lani Pallister che pochissimo l’ha preceduta al tocco: 8:21.38 per l’aussie.

Una prestazione in cui l’azzurra, con un passaggio a metà gara di 4:09.95, ha chiaramente impostato il proprio ritmo sulla base di quello che facesse Pallister, ritenendo che fosse sufficiente per staccare il biglietto per la Finale. Un rischio, però, per quanto fosse accaduto nella batteria precedente dove quattro atlete si erano espresse sugli stessi tempi.

Alla fine della fiera, Quadarella è rientrata nella top-8 e per la medaglia però servirà una prestazione di altissimo spessore, considerando le rivali, Ledecky a parte. I nomi sono quelli della cinese Li Bingjie (8:20.51), della neozelandese Erika Fairweather (8:21.06), dell’altra fortissima australiana Ariarne Titmus (8:21.25), oro con record del mondo nei 400 sl qui a Fukuoka e argento nei 200 sl, della tedesca Isabel Gose (8:21.71) e dell’altra statunitense Jillian Cox (8:22.20). Esclusione eccellente quella della neo francese Anastasiia Kirpichnikova (nona in 8:22.74).

Giusto sottolineare che Simona, nell’argento mondiale dei 1500 sl in Giappone, al passaggio degli 800 metri abbia toccato la piastra in 8:19.72 e questo fa pensare come e quanti margini possa avere l’atleta allenata da Christian Minotti.

Foto: LaPresse