Nuoto, niente finale dei 200 dorso per Margherita Panziera, solo decimo tempo

Anche Margherita Panziera si ferma in semifinale. In questo terzultimo giorno di gare ai Mondiali di Fukuoka, l’azzurra rimane esclusa dall’ultimo atto dei 200 dorso, confermando le sensazioni poco positive date in mattinata e rimanendo dunque fuori dalla lotta per le medaglie.

Margherita arriva con l’undicesimo tempo e ha bisogno di una grande prova per poter strappare la qualificazione con avversarie come Regan Smith e Kaylee McKeown. I primi 100 metri non regalano sicuramente gioie, con l’azzurra che gira al settimo posto a metà gara.

Troppo poco per provare ad impensierire davvero le migliori. Non che l’azzurra non ci provi, ma è davvero troppo distante per poter dire la sua e si deve accontentare del sesto posto in 2.10.65, troppo poco per un posto tra le migliori otto al mondo.

Margherita è solo decima, con il miglior tempo firmato da Xuwei Peng in 2.07.40, davanti alla statunitense Regan Smith per soli 12 centesimi ed all’australiana McKeown in 2.07.89. Loro le uniche a stare sotto il muro del 2.08, quarta Katia Shanahan in 2.08.32, davanti alla canadese Kylie Masse in 2.08.51, alla polacca Laura Bernat in 2.08.96, alla statunitense Rhyan White in 2.09.13 ed all’australiana Jenna Forrester in 2.09.74.

