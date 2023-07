Nuoto, Martinenghi accetta la sconfitta: “Mi sentivo pesante. Queste batoste fanno crescere”

Nicolò Martinenghi non è riuscito a conquistare una medaglia sui 50 rana ai Mondiali 2023 di nuoto, in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). L’azzurro è uscito bene dal blocchetto di partenza e nella prima parte di gara è stato in lotta per il podio, ma nella seconda parte della vasca non è parso particolarmente brillante e non è riuscito ad agguantare un metallo per cinque centesimi. Il risultato era ampiamente alla portata per il 23enne, lo scorso anno Campione del Mondo sui 100 rana e già argento su quella distanza in questa rassegna iridata.

Nicolò Martinenghi ha chiuso con il tempo di 26.84 nella gara vinta dal cinese Haiyang Qin (26.29) davanti allo statunitense Nic Fink (26.59) e al connazionale Jiajun Sun (26.79). Il nostro portacolori ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono mancati molto gli appoggi. Mi sentivo come ieri pomeriggio, molto pesante e diverso dal solito, non so da cosa è dipeso. La medaglia era abbordabile, qualcosa è andato storto. Va bene uguale. La batteria l’ho nuotata meglio e senza pensarci troppo, in finale ero più macchinoso. Con il mio allenatore guarderò meglio le dinamiche della gara e ora mi concentrerò sulla staffetta. Oggi non è stata una bella giornata per l’Italia, qualche batosta serve a crescere e a continuare per la gara successiva“.

Foto: Lapresse