Nuoto, Mondiali 2023: Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo approdano in semifinale nei 50 rana. Qin il migliore

Ha preso il via la terza giornata delle batterie dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Sono stati i 50 rana maschili a regalare emozioni e da questo punto di vista sono arrivate conferme rispetto a quanto si era visto sulla distanza doppia.

Il cinese Qin Haiyang, oro nella prova citata, è stato anche il migliore delle heat odierne con il crono di 26.34 (nuovo record asiatico). Un incedere devastante in acqua, sempre in presa e mai in difficoltà. Tuttavia, Nicolò Martinenghi, argento ieri nei 100 con Arno Kamminga a Nic Fink, ha mostrato segnali di vitalità, siglando il secondo crono di 26.64 e precedendo l’altro cinese Sun Jiajun (26.76). Una bella dimostrazione di carattere per Tete, probabilmente uscito anche un po’ rinfrancato dal riscontro della Finale di 24 ore fa.

Semifinale, dunque, raggiunta per Martinenghi e lo stesso si può dire per Simone Cerasuolo. Il classe 2003 nostrano ha un po’ fatto il compitino stamane, cercando la qualificazione al penultimo atto senza strappare più di tanto. E’ così che si spiega il 27.06 di questa batterie (ottavo crono d’accesso alla semifinale). Si profila una grande battaglia per essere nell’atto conclusivo di domani e i due azzurri cercheranno di essere entrambi tra i magnifici 8.

