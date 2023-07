Nuoto, Mondiali 2023: Thomas Ceccon rischia nelle batterie ed entra in semifinale nei 100 dorso a Fukuoka

Un bel rischio per Thomas Ceccon. Il veneto, campione del mondo e d’Europa in carica e primatista mondiale dei 100 dorso, ha un po’ scherzato con il fuoco nelle batterie della distanza in questione dei Mondiali 2023 di nuoto a Fukuoka (Giappone). Il veneto ha deciso di affrontare una gara di gestione, considerando il ritmo compassato delle altre heat.

L’azzurro ha ottenuto il 14° tempo di 53.84, nuotando in maniera un po’ troppo lenta dall’inizio alla fine, anche un po’ fuorviato da un approccio da parte di tutti piuttosto calmo. Alla fine della fiera, il veneto con il brivido è entrato in semifinale questo pomeriggio con un decimo di margine.

A farne le spese, in questo senso, è stato il greco Apostolos Christou che, in batteria con Thomas, non ha ben compreso lo sviluppo della gara ed è finito mestamente fuori (54.01). Grosso rischio anche per uno dei favoriti della vigilia, ovvero l’americano Hunter Armstrong, entrato con l’ultimo crono utile nel penultimo atto (53.94).

In vetta alla classifica di queste heat troviamo il cinese Xu Jiayu in 52.87, autorevole nel suo modo di gestire la gara, a precedere l’ungherese Hubert Kos (53.12), il polacco Ksawery Masiuk (53.15) e lo statunitense Ryan Murphy (53.43). In semifinale non si potrà più scherzare e Ceccon dovrà tener conto anche della Finale dei 50 delfino.

