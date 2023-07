Nuoto, Mondiali 2023: Simona Quadarella in Finale nei 1500 sl con il 2° tempo. Ledecky prenota l’oro

Simona Quadarella ha fatto il suo e approda nella Finale dei 1500 stile libero donne di questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). La romana, inserita nell’ultima batteria con l’americana Katie Ledecky, ha dovuto prendere atto dello strapotere della statunitense che su questa distanza non ha rivali. Ledecky, infatti, con grande agio ha vinto la heat e ottenuto il miglior crono di ingresso alla Finale di 15:41.22.

Buona, comunque, la prestazione di Simona su una distanza che nelle ultime stagioni per tutta una serie di ragioni aveva fatto fatica a interpretare. In questa circostanza, l’azzurra, gestendo anche il suo sforzo negli ultimi 300 metri, ha toccato la piastra in 15:55.05, secondo tempo dell’overall di questa specialità. Alle sue spalle, nella classifica complessiva delle batterie, troviamo l’australiana Lani Pallister (15:58.11), la cinese Li Bingjie (15:58.81) e la tedesca Isabel Gose (15:59.67).

Sono un po’ queste quattro atlete che si giocheranno il secondo e terzo posto dell’atto conclusivo di domani (ore 13.10 italiane), dal momento che l’oro sembra prenotato. Quadarella, in particolare, dovrà stare attenta alle rivali perché dotate di una chiusura nelle ultime due vasche più potente della sua. Necessario costruirsi un po’ di margine sulla concorrenza per non correre rischi.

Foto: LaPresse